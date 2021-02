Merchandising, social e tv: tutti pazzi per l’Inter. “E ad Appiano c’è una convinzione”

I tifosi nerazzurri, come ogni anno, stanno dimostrando grande attaccamento alla squadra: dai social al merchandising fino agli ascolti in tv

" Il 2021 sotto tanti punti di vista sembra un po’ un Rinascimento interista ". Apre così La Gazzetta dello Sport il suo focus sulla grandissima passione dei tifosi per l'Inter. I supporter non fanno mai mancare il proprio apporto, anche lontani da San Siro: "Impennata di vendite sulle piattaforme ufficiali dell’e-commerce, milioni di follower sui diversi social nerazzurri e un’impennata decisa e costante negli ascolti televisivi. Nessuno vuole perdersi le partite di questa Inter da primato ed è il più bel riconoscimento che Conte e la società potesse ricevere in questo momento. E anche se ad Appiano Gentile nessuno vuole nominare la parola scudetto, c’è la forte convinzione da parte di tutti di poter scrivere un nuovo capitolo di storia nerazzurra .

Il popolo nerazzurro “ama” sempre di più la sua squadra. Oggi c’è ancora più gusto a urlare “amala”, come dimostra questo viaggio nella ritrovata passione dei tifosi. Con la maglia della stagione 2020-21 che va a ruba e con la terza maglia che addirittura su Amazon riesce a tenere il passo della tradizionale a strisce nere e azzurre. Sarà perché fa tornare in mente gli anni felici di Ronaldo il Fenomeno e un’Inter - quella di Simoni - a cui in tantissimi sono rimasti legati. Di fatto i messaggi che arrivano dal Pianeta Inter sono tutti positivi e le interazioni social nel 2021 sono raddoppiate. In attesa di poter rivedere il Meazza sold-out, tutti davanti alla tv per non perdersi un minuto di questa bella volata scudetto", si legge.