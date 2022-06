Giornale – Inter, tutto fermo sul fronte Dybala. Se entra l’argentino devono uscire in due

"Tutto fermo sul fronte Dybala: l’Inter ha troppi attaccanti in rosa ed è troppo alto il rischio di non riuscirne a cedere almeno due se arrivasse l’argentino. Martinez è incedibile, fosse arrivata l’offerta per lui, l’Inter non avrebbe dovuto cedere nessuno e avrebbe già preso Dybala. Così dovrà necessariamente partire un difensore, col Psg che al momento non arriva ai 70 milioni richiesti per Skriniar, e due attaccanti: Sanchez sarà il più duro da convincere. L’Inter, oltre a cederlo gratuitamente, dovrà pagargli anche la buonuscita", secondo il Giornale.