Il club ha pure deciso di non fare un comunicato, come invece inizialmente previsto: la situazione, dopo la gravissima denuncia di Juan Jesus è spinosa come un cactus

Marco Astori Redattore 20 marzo - 11:45

Tiene banco in casa Inter la questione legata a quanto accaduto domenica sera tra Francesco Acerbi e Juan Jesus durante Inter-Napoli. Ieri il difensore nerazzurro ha avuto un colloquio con il club nerazzurro, come ha riportato oggi Tuttosport: "Francesco Acerbi pure ieri, nel colloquio avuto con il club, ha ribadito all’ad Beppe Marotta e all’avvocato Angelo Capellini il suo pensiero, ovvero che non c’era nessun intento discriminatorio e razzista nelle parole da lui dette a Juan Jesus nel secondo tempo della gara con il Napoli. L’Inter - che è molto contrariata con il giocatore e pure con il suo procuratore, Federico Pastorello - ha preso atto.