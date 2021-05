Tuttosport: “Allegri? Inter può coprire l’ingaggio. Oggi Marotta vede Max”

Le ultime sul futuro della panchina nerazzurra: l'ad proverà a fare di tutto per convincere il tecnico livornese

Tutto su Massimiliano Allegri. E' questo ciò che filtra al momento da casa Inter, con Beppe Marotta che è in pressing totale sul tecnico di Livorno per convincerlo a sposare la causa nerazzurra. Ma, come spiega Tuttosport, la concorrenza è fortissima: "Su Allegri, dopo i sondaggi del Real Madrid, da giorni è forte l’interesse della Juventus. I bianconeri si sono mossi in anticipo, martedì per esempio Agnelli ha incontro Max a "La partita del Cuore"; l’Inter era invece in attesa di capire come sarebbe finita la vicenda con Conte.