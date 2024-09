"L'Inter non è più una macchina mangia soldi, ma sta completando un lungo processo che mira a coniugare sostenibilità economica e competitività, con l’obiettivo dell’attivo di bilancio che potrebbe già essere centrato nel 2025 (e, se non ci fossero gli interessi del bond, il club nerazzurro sarebbe oggi già di fatto in pareggio)". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito all'approvazione del bilancio dell'Inter.