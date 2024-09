Se le perdite fossero confermate, si tratterebbe di un rosso superiore rispetto all’esercizio 2022/23, quando la Juventus chiuse a -123 milioni di euro. Per il club bianconero sarà il settimo bilancio in rosso consecutivo dopo le perdite appunto per123 milioni nel 2022/23, per 239,3 milioni nel 2021/22, per 209,9 milioni nel 2020/21, per 89,7 milioni nel 2019/20, per 39,8 milioni nel 2018/19 e per 19,2 milioni nel 2017/18. Tra gli altri dati emersi dalla relazione semestrale al 30 giugno di Exor, inoltre, si evince come nella seconda metà della stagione 2023/24 la Juventus abbia registrato ricavi per circa 231 milioni di euro, mentre il club bianconero nel primo semestre aveva comunicato ricavi per 190,6 milioni: il fatturato dell’esercizio 2023/24 dovrebbe quindi aggirarsi intorno ai 421,4 milioni per la Juventus, rispetto ai 507 milioni del 2022/23".