EDICOLA / TS: Derby finale, bufera arbitro. Inzaghi irrita il Milan

In realtà Simone Inzaghi ha risposto dicendo che ha fiducia negli arbitri scelti per l'Euroderby tra Inter e Milan pur sottolineando la mancata espulsione a Krunic nell'andata. Ma in conferenza stampa, quando è toccato a Pioli parlare, hanno riferito al tecnico rossonero che Inzaghi si era lamentato della nazionalità dell'arbitro, francese come quattro giocatori milanisti. E allora apriti cielo. E se si guarda la prima pagina di TuttoSport ecco servita la polemica.