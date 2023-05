Materazzi: “Preferisco la mia Inter, ma spero ci regalino un’altra vittoria”

L'ex nerazzurro ha sottolineato anche: «Gestirla? Bisogna non tenerla sullo zero a zero perché basta una scintilla o un gol, un calcio piazzato per riaprirla e ci sarebbe più pressione e più difficoltà nel gestirla se si va in svantaggio. I nerazzurri stanno dimostrando di avere condizione e domani cercheranno di renderla una formalità. Me lo auguro, se lo sono meritati. Quando fai sette partite in CL senza subire gol penso che qualcosa di buono l'hai fatta. Non mi piace fare paragoni con l'Inter del passato ma preferisco la mia. Mi piacerebbe però vederla rivincere, spero che ci possano regalare un sogno insperato, diventerebbe ancora più bello. In quegli anni noi pensavamo di poterla vincere perché prima o poi la Champions doveva arrivare e se lanciavi in area 11 maglie, chiunque poteva fare la differenza».