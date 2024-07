"Nessuno, tra campionati europei e Copa América, ha segnato quanto gli interisti. D’accordo, sulla bilancia pesano come piombo i cinque gol realizzati da Lautaro Martinez nella vittoriosa cavalcata della Seleccion chiusa con la vittoria sulla Colombia, un exploit che, di fatto, fa entrare il Toro tra i candidati alla top four del prossimo Pallone d’Oro. Ma il capitano dell’Inter, che al suo ritorno dalle vacanze firmerà il rinnovo fino al 2029 a dieci milioni a stagione (bonus inclusi) senza clausole rescissorie, è in buona - anzi, ottima - compagnia considerato che in Germania sono entrati nei tabellini alla voce marcatori Marko Arnautovic, Alessandro Bastoni, Niccolò Barella, Stefan De Vrij e Hakan Calhanoglu". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito al resoconto del rendimento degli interisti ad Euro 2024 e in Copa America.

"In totale fanno dieci gol, due in più rispetto a quelli segnati dai giocatori del Real Madrid (8) in una classifica che vede sul podio pure il Liverpool (7) e come “medaglia di legno” il Bayern Monaco (6). Un dato che certifica la bontà della rosa che può maneggiare Simone Inzaghi e che - semmai ci fosse bisogno di ribadirlo - mostra come l’Inter sia ormai una candidata alla vittoria della Champions League a differenza di due stagioni fa quando i nerazzurri arrivarono da “underdog” alla sfida di Istanbul con il Manchester City. Certo, sarebbe un’impresa però, come ha dimostrato la parabola europea di Inzaghi, nessuno - quando andrà in scena la fase a eliminazione diretta - si sentirà comodo nel pescare i nerazzurri", aggiunge Tuttosport.