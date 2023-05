Tuttosport sull’Inter: “Ha ritrovato cinismo e incisività in attacco: prima invece…”

"Nei pareggi con Empoli (0-0), Bologna (1-1) e Cremonese (1-1), il Milan ha concluso 60 volte, 14 nello specchio, ma senza precisione e cattiveria. Un leitmotiv, volendo, simile a quello dell’Inter nelle gare gettate via nello stesso periodo, ovvero Fiorentina (sconfitta per 1-0), Salernitana (1-1) e Monza (altro ko per 1-0): in tutto, 66 tiri, di cui 20 in porta. In questo caso all’Inter è mancato di sicuro cinismo (vedi i clamorosi errori di Lukaku con viola e campani), ma i portieri avversari - Terracciano, Ochoa e Di Gregorio - sono stati anche i migliori in campo. A differenza del Milan, però, la squadra di Inzaghi nell'ultimo periodo ha cambiato passo sottoporta, la fase offensiva è diventata più fluida, rapida e incisiva", sottolinea Tuttosport che rimarca come l'Inter abbia segnato 18 gol nelle ultime 6 partite.