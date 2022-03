Tuttosport: “Inter in crisi di identità. E non siamo d’accordo con Inzaghi quando dice…”

L'analisi del quotidiano: "Quello che Simone Inzaghi definirà «un momento no» dura ormai da troppo tempo e si ripete con dinamiche fragorosamente uguali a se stesse"

E non può certo bastare l'assenza di Brozovic per giustificare queste difficoltà, non solo perché sarebbe (anzi è) intellettualmente poco onesto sostenere che una corazzata come l'Inter dipenda da un solo giocatore e non solo perché lo stesso giustificazionismo non viene adottato nei confronti di altri squadre con assenze più onerose. No: l'Inter è in crisi di identità a prescindere da Brozovic perché ha perso la capacità di accorciare il campo, di supportare le punte e di soffocare gli avversari con il pressing alto.