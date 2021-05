Tuttosport: “Inter-Oaktree? Modalità irrituale della comunicazione perché…”

Il quotidiano commenta la nota pubblicata ieri che riporta l'ufficialità del finanziamento di Oaktree all'Inter

Tuttosport, nella sua edizione odierna, ha analizzato la nota con cui l'Inter ha comunicato la definizione dell'accordo per il finanziamento da Oaktree. Queste le considerazioni del quotidiano: "Non specificano le tempistiche, rinviando a un secondo momento, in una situazione diventata improvvisamente misteriosa. Questo atteggiamento viene spiegato con la volontà di Suning di tenere un profilo basso. É probabile che la modalità irrituale della comunicazione dell’accordo con Oaktree sia da addebitare a questo contesto politico-economico di scarsa trasparenza.