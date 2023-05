Tuttosport su Inzaghi: “A giugno addio certo. Il sostituto? Marotta ha 3 opzioni”

"Il club intende voltare pagina: vuole ringiovanire la rosa, cerca un allenatore che possa alimentare il “player trading” e che conosca il nostro calcio anche perché Marotta - visto quanto fatto Inzaghi negli ultimi due anni - cammina sul cornicione. La scelta di un cambio di rotta suona già quanto meno controversa e sarebbe assolutamente impopolare nel caso in cui Inzaghi battesse il Milan nell’euroderby. Per questo motivo l’ad è in cerca di un profilo altissimo che giustifichi il taglio col passato, come avvenuto nell’avvicendamento tra Luciano Spalletti e Antonio Conte"