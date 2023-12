Incredibile titolo di Tuttosport: “Un rigorino al Var spiana la strada all’Inter”

La prima pagina di Tuttosport in edicola domenica 10 dicembre è dedicata a Federico Gatti, ma c'è spazio anche per il 4-0 dell'Inter

La prima pagina di Tuttosport in edicola domenica 10 dicembre è dedicata a Federico Gatti, decisivo venerdì sera con il suo gol contro il Napoli. Nel taglio alto focus sull'Inter, che ha battuto per 4-0 l'Udinese. "Si diverte e poi si riposa: l'Inter show torna prima". Con polemica per il primo gol: "Un rigorino al Var spiana la strada con l'Udinese". Nel taglio di destra spazio per il Torino, in campo alle 12:30 contro il Frosinone. Nel taglio basso l'attenzione è sulla vittoria dell'Atalanta contro il Milan.