Juve-Inter, quasi 68mila allo stadio e un successone in tv: i dati auditel

Circa 8.5 mln di italiani hanno assistito davanti a Canale 5, che trasmetteva l'evento in esclusiva, alla finale di Coppa Italia

Come prevedibile, la finale di Coppa-Italia Juve-Inter è stata un successone anche in tv. Se allo stadio Olimpico sono arrivati circa 68mila spettatori, come spiegato dalla Lega Calcio, da casa la partita è stata vista da 8.699 milioni su Canale 5. Il canale di punta di Mediaset vince la serata con il 41.5% di share. Una media aumentata nel momento in cui sono andati in onda i supplementari. A quel punto i telespettatori collegati erano 8.417 milioni per uno share del 46.9%. La gara ha toccato picchi di 9.490.000 spettatori e del 54.22% di share attiva