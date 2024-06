I nerazzurri di Fautario, dopo il pareggio per 1-1 della gara di andata, si arrendono al cospetto dei giallorossi

Si ferma in semifinale il cammino dell'Inter U15: i ragazzi di Fautario, dopo il pareggio per 1-1 nella gara di andata, perdono 2-0 sul campo della Roma e dicono addio alla possibilità di bissare lo scudetto della scorsa stagione. I giallorossi volano in finale, dove si giocheranno il titolo contro il Genoa.