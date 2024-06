I nerazzurri di Fautario passano in vantaggio con Donato, rimangono in 10 e vengono recuperati: si decide tutto al ritorno

Termina in parità la semifinale di andata del campionato U15 tra Inter e Roma: 1-1 il risultato finale, con i nerazzurri che passano in vantaggio con capitan Donato. Lo stesso Donato si fa espellere e lascia i suoi in inferiorità numerica: i giallorossi ne approfittano e trovano il pareggio grazie a un'autorete di Piva.