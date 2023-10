I ragazzi di Solivellas archiviano la paratica scaligera: per i nerazzurri in gol D’Agostino, Vukaj e Carrara

Nessun problema per l'Inter U16, che batte 3-0 il Verona e rimane al primo posto a punteggio pieno dopo le prime 3 giornate di campionato. I ragazzi di Solivellas archiviano la pratica scaligera nel secondo tempo: per i nerazzurri in gol D’Agostino, Vukaj e Carrara.