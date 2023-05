U16, Inter agli ottavi di finale: Brescia battuto 3-0 nel primo turno di playoff

Comincia con una vittoria il cammino in post season dell'Inter U16: i ragazzi di Juan Solivellas Vidal vincono contro il Brescia nel primo turno di playoff e conquistano il pass per gli ottavi di finale. I nerazzurri si impongono con il punteggio di 3-0 al termine di un match controllato dall'inizio alla fine: decidono la doppietta di Mosconi e la rete di Grisoni Fasana. Dagli ottavi in avanti si procederà con sfide di andata e ritorno.