Solivellas (all. Inter U16): “Pensiamo al percorso formativo, non al risultato”

Al Konami Youth Development Centre, l'Under 16 dell'Inter, che ha concluso il girone B al terzo posto (28 punti) alle spalle del Milan (44) e dell'Atalanta (40), sfida il Brescia, piazzatosi al sesto posto (24), in gara unica: "Arriviamo in un momento della stagione nel quale abbiamo avuto il tempo di conoscere tutti i giocatori che abbiamo a disposizione e in cui tutti hanno avuto il loro spazio - dichiara l'allenatore nerazzurro Juan Solivellas Vidal -. C’è la consapevolezza di quelli che siamo e cosa possiamo fare. La partita la prepariamo come tutte le altre pensando al percorso formativo e non al risultato, che nel Settore Giovanile è un aspetto importante ma secondario".