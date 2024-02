I nerazzurri vincono grazie alle reti di Franchi, La Torre, Grisoni Fasana e Medina e si portano in testa alla classifica

Poker esterno per l'Inter U16, che vince con il punteggio di 0-4 sul campo del Cittadella e, complice l'inaspettato pareggio casalingo del Milan contro la feralpi Salò, balza in testa alla classifica in solitaria, portandosi a +2 sui cugini rossoneri. I nerazzurri di Solivellas si impongono grazie alle reti di Franchi, La Torre, Grisoni Fasana e Medina su calcio di rigore.