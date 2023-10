I nerazzurri di Solivellas cadono dopo 3 vittorie nelle prime 3 giornate di campionato: non basta la rete di Vukaj

Prima sconfitta stagionale per l'Inter U16, che perde 2-1 contro il Cagliari e lascia il primo posto in classifica dopo aver vinto le prime 3 partite. Ai nerazzurri di Solivellas non basta il gol messo a segno da Vukaj.