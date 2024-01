U17, altra battuta d’arresto per l’Inter: sconfitta contro il Cagliari ultimo

I rossoblu si impongono con il punteggio di 3-2: ai nerazzurri, ora quarti, non bastano i gol di Carrara e Nenna

Altra battuta d'arresto per l'Inter U17, che perde sul campo del Cagliari e scivola così al quarto posto in classifica, scavalcata anche da Monza e Lecco. Ai nerazzurri di Polenghi non bastano le reti realizzate nella ripresa da Carrara e da Nenna.