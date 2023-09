Quarta giornata di campionato per i nerazzurri di Polenghi, che vengono fermati in casa dai pari età veneti

Termina 2-2 la sfida tra Inter e Venezia, quarta giornata del campionato U17: i ragazzi di Polenghi vengono fermati in casa dai pari età veneti, salendo così a quota 8 punti in classifica. Ai nerazzurri non bastano le reti segnate da Iddrissou e Zarate.