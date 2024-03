Va all'Inter il big match della ventitreesima giornata del campionato U18: i nerazzurri di Zanchetta si impongono con il punteggio di 2-5 contro la Roma e allungano al primo posto in classifica, portandosi a +3 proprio sui giallorossi. Protagonista assoluto della sfida è Matteo Lavelli, autore di una tripletta che lo proietta sul trono dei bomber con 16 gol in 19 partite (6 nelle ultime 3 partite giocate, 14 nelle ultime 10). A segno per la formazione interista anche Zarate e Zanchetta su rigore, ai padroni di casa non bastano Almaviva e Surricchio.