Nessun problema per i nerazzurri di Zanchetta: apre le marcature Lavelli, poi Pinotti, De Pieri, autogol e Vanzulli

Netto successo dell'Inter U18: i nerazzurri di Zanchetta demoliscono il Sassuolo con un 5-0 che non ammette repliche e mantengono il primo posto in classifica in compagnia della Roma. Lavelli sblocca il punteggio allo scadere del primo tempo. A inizio ripresa arriva il raddoppio firmato da Pinotti, nel finale l'Inter dilaga: De Pieri segna il tris, poi un'autorete e il sigillo di Vanzulli che chiude i conti.