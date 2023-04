U18, l’Inter conquista l’accesso alle Final Four con 4 giornate di anticipo

I nerazzurri di Zanchetta vincono in trasferta 1-4 sul campo dell'Atalanta e si guadagnano il pass per la post season

Traguardo raggiunto per l'Inter U18: i nerazzurri di Zanchetta vincono in trasferta 1-4 sul campo dell'Atalanta e conquistano l'accesso alle Final Four con 4 giornate di ancitipo. La formazione interista, saldamente in testa alla classifica del girone B con 55 punti, surclassa i pari età orobici grazie alle reti di capitan Bovo e di Zefi e alle doppietta di Spinaccè (attaccante classe 2006, 5 gol nelle ultime 4 gare da sotto età). Per l'Inter, ora, rimane da chiudere solamente la pratica riguardante il primo posto.