Inter, come brilla il settore giovanile: l’U18 domina, U17, U16 e U15 in post season

L'U18 di Zanchetta, ancora impegnata in regular season, si trova attualmente al primo posto nel girone B con 8 punti di vantaggio sulla Spal seconda e, soprattutto, 14 sul Milan terzo, a 5 giornate dal termine: considerando che accedono alle semifinali scudetto solamente le prime due classificate, la conquista della post season appare solamente come una formalità. L'U17 di Polenghi, invece, è già matematicamente certa del primo posto, con ancora un'ultima giornata di stagione regolare da disputare. Primo posto anche per l'U15 di Fautario, che ha dominato il suo girone, mentre l'U16 di Solivellas Vidal ha chiuso al terzo posto, qualificandosi per i playoff ma terminando lontana da Milan e Atalanta.