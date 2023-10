Scende in campo l'Italia U21, che affronta i pari età della Norvegia in una gara di qualificazione all'Europeo di categoria. Tanta Inter in campo dal primo minuto: il ct Nunziata schiera Zanotti (attualmente in prestito al San Gallo) a destra in difesa e Pio Esposito (oggi allo Spezia) al centro dell'attacco, oltre ai canterani nerazzurri Pirola e Casadei. Calcio di inizio alle 17:45.