Udinese, Balzaretti: “Samardzic? Non è vicino al Napoli. Sa che il futuro…”

Federico Balzaretti, direttore sportivo dell'Udinese, ha parlato del futuro di Lazar Samardzic, che ancora una volta è avvolto da un velo di incertezza. Le sue parole in collegamento con Sky Sport: "Il ragazzo ha grandissimi estimatori, non c'è dubbio. Ci sono stati contatti col Napoli, i presidenti si sono parlati, ma non c'è la vicinanza alla chiusura della trattativa.