Udinese, Marino: “Meritiamo di più quanto non dica la classifica. Troviamo continuità”

Pierpaolo Marino, dirigente dell’Udinese, dopo la partita con l’Atalanta ha parlato alla televisione della società friulana. «Questo risultato, ottenuto in un contesto simile a quello di Sassuolo, deve essere la base per una nuova serie positiva. Questa squadra vale molto di più della classifica che ha. Non riesco a spiegare come siamo riusciti a perdere partite che avevamo giocato meritoriamente alla pari. Non c’è che da continuare su questa strada e mettere insieme la qualità del gruppo e la mentalità di squadra operaia», ha detto. Il club friulano affronterà l’Inter nella prossima giornata di campionato.

(Fonte: udinese.it)