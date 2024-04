CALHANOGLU 100%

Hakan Çalhanoğlu, l'infallibile. Il calciatore turco ha segnato 10 gol in questo campionato, ed è diventato il secondo centrocampista dell’Inter capace di andare in doppia cifra di reti in una stagione di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Ivan Perišić. Per la prima volta in carriera in Serie A, Çalhanoğlu è andato in doppia cifra di gol in una singola stagione. Tra i giocatori con almeno 10 rigori calciati dal 2017/18 ad oggi in Serie A, ossia dalla prima stagione del turco nel massimo campionato italiano, è l'unico calciatore ad averne realizzati il 100% (14 su 14).