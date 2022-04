Inter, Calhanoglu ammonito a Bologna. Era diffidato e salta l’Udinese

Il giocatore ha incassato un giallo per un fallo a centrocampo e non ci sarà nella gara di domenica

In una serata che si è fatta stortissima, l'Interperde una pedina importante in vista della sfida contro l'Udinese di domenica primo maggio. Calhanoglu, dopo un fallo su un avversario a centrocampo, è stato ammonito dall'arbitro Doveri, per questo salterà la prossima gara in programma alla Dacia Arena alle 18. Inzaghi dovrà valutare anche le condizioni di Vidal, Gosens e Handanovic.