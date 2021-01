Sta per arrivare il momento del fischio d’inizio tra Inter e Udinese. Alla Dacia Arena, come riportato da Skysport, sono stati poggiati sul terreno di gioco dei teloni che verranno rimossi a breve. Piove ad Udine e si è cercato di riparare il campo che sarà comunque pesante per il maltempo.

(Fonte: SS24)