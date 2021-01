Udinese-Inter, dalla difesa all’attacco: ormai Conte non ha più dubbi. Vidal ancora dal 1′

Dopo l’importante vittoria ottenuta contro la Juve, l’Inter scenderà in campo alle ore 18 in casa dell’Udinese. Anche il Milan sarà di scena alla stessa ora e questa sera si saprà chi sarà il campione d’inverno. Trasferta ostica per la squadra di Conte, visto anche quanto fatto dai friulani in settimana contro l’Atalanta, e per questo motivo il tecnico nerazzurro non vuole distrazioni. Nessun pensiero al derby di Coppa Italia di martedì, ma testa solo all’Udinese: “Il campionato ha la priorità su tutto”, ha detto ieri in conferenza stampa.

Nessun dubbio per Conte che ormai ha scelto quelli che sono i suoi titolari. Davanti ad Handanovic ci saranno Skriniar, De Vrij e Bastoni. Sulle fasce Hakimi e Young, mentre in mezzo al campo con Brozovic in regia e Barella, ci sarà ancora Vidal per sfruttare il momento positivo dopo il gol ai bianconeri. In attacco Lukaku e Lautaro.