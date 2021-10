Udinese, Makengo: “Qui per fare punti. Non dobbiamo subire l’Inter”

Le parole del centrocampista friulano prima della gara di quest'oggi contro l'Inter al Meazza

Prima del calcio d'inizio di Inter-Udinese, Makengo ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: "La vittoria ci manca. Siamo nella direzione giusta, ma dobbiamo ancora migliorare e rimanere concentrati per 95 minuti. Siamo qui per fare punti, non dobbiamo subire l'Inter, ma fare la partita che l'Udinese deve fare, senza aspettare".