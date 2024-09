Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni del Messaggero Veneto, Gianluca Nani, direttore tecnico dell'Udinese, ha parlato così di Alexis Sanchez, attualmente infortunato: "Sanchez è già importante per la grande mentalità che ci sta dando. Lo aspettiamo senza fretta, così come Deulofeu che al momento deve solo pensare a stare bene. Ha un rapporto tale col club che non ci saranno problemi per tornare a vestire la nostra maglia"