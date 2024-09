Il portiere dell'Udinese non ha dubbi: sono i nerazzurri i suoi principali favoriti per la conquista del tricolore

Maduka Okoye, portiere dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di The Italian Football Podcast : "Lotta Scudetto? Per quello che stiamo vedendo la Juve è abbastanza forte, ma l'Inter è una candidata top ".

"Incredibile, ricordo quando ho camminato insieme a lui per andare negli spogliato, gli ho toccato la mano e si è presentato. È una leggenda del calcio, non solo qui a Udine, ma in tutto l'universo del pallone. È un privilegio giocare insieme a leggende come lui".