Udinese, Runjaic: “Shock per gol Frattesi, poi ci siamo ripresi. L’Inter ha meritato”

Perché Lucca non è partito titolare?

"Ha segnato ed è ciò che deve fare. Deve imporsi contro difensori forti e lo ha fatto. Deve migliorare, ma in generale. Deve osservare le sue prestazioni, per poi crescere. E' al secondo campionato in Serie A. Ha bisogno di tempo, è sulla strada giusta e settimana dopo settimana lavora sempre meglio. Il suo ingresso ci ha dato una buona spinta".

Dopo i primi 30 minuti siete riusciti a registrare qualcosa.

"Se subisci un gol nei primi 50'' contro l'Inter, ti trovi in una situazione di shock. Nonostante ciò, abbiamo lavorato abbastanza bene. L'Inter è forte in transizione, lo sapevamo e lo ha dimostrato. A mio avviso abbiamo giocato contro la più forte in Italia, tra le prime cinque in Europa. Per quanto ci riguarda, possiamo imparare da questi errori per migliorarci. Trarremo insegnamenti importanti in vista della prossima partita. Il calcio è un gioco difficile e l'Inter ha vinto in maniera meritata, anche se un pareggio non sarebbe stato così ingiusto. Preferisco perdere così che come invece abbiamo perso a Roma, giocando una partita abbastanza passiva. Sfrutteremo la pausa delle nazionali per lavorare".

Nel primo tempo tanti rischi in fase difensiva.

"Abbiamo giocato contro l'Inter. Se non sei al 100% in tutte le situazioni, rischi in qualsiasi momento contro di loro. Noi lo sapevamo, non potevamo evitare tutti i pericoli. Abbiamo tenuto comunque un buon equilibrio, abbiamo tenuto la palla per il 40% e l'obiettivo è migliorare questo dato. Vogliamo far correre di più gli avversari dietro al pallone. Possiamo migliorare, ma abbiamo giocato contro l'Inter. E sapete bene i nostri dati dell'ultima stagione. Mi sono arrabbiato per il gol subito a fine primo tempo, ma è tutta esperienza. Ci servirà in futuro".