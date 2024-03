Al Bluenergy Stadium di Udine finisce 1-1 la sfida salvezza tra Udinese e Salernitana. Ospiti in vantaggio Tchaouna che dal vertice sinistro dell'area fa partire un mancino imparabile per Okoye. La squadra di Cioffi reagisce e sul finale del primo tempo trova il pareggio con un gran gol in rovesciata di Kamara.