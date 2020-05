Il premier Conte: “Serve qualche garanzia in più per le date su riapertura campionato”

Durante la conferenza stampa di questa sera, che si è tenuta a Palazzo Chigi, Giuseppe Conte, premier italiano ha parlato anche del possibile incontro con la FIGC per la ripartenza del calcio. Alla domanda di un giornalista sulla ripresa ha risposto: «Ci sono tanti appassionati ed è un tema che riceve tantissime sollecitazioni. Spadafora sta seguendo con grande attenzione il mondo dello sport ed è molto responsabile come tutto il governo. Bisogna aspettare che si realizzino le condizioni per garantire la ripresa del campionato, non solo di calcio, parliamo di calcio ma ci sono anche tutti gli altri campionati, in condizioni di massima sicurezza, ma serve qualche garanzia in più prima di parlare di date. In questo momento questa garanzia non c’è, speriamo che si realizzi quanto prima».

(Fonte: Rete4)