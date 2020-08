Uefa, Ceferin: “Final Eight in futuro? Ci penseremo sicuramente. E’ più eccitante ma…”

Intervenuto ai microfoni di Reuters, Aleksander Ceferin, presidente dell’Uefa, ha commentato così il format delle coppe europee di quest’anno, quello delle final eight: “Siamo stati obbligati a farlo, ma alla fine abbiamo scoperto qualcosa di nuovo. Quindi ci penseremo sicuramente in futuro. Non ci sono state molte tattiche: in una partita singola, se una squadra segna l’altra deve segnare il prima possibile. In due invece c’è tempo di vincere al ritorno. Sono partite eccitanti sicuramente, ma dobbiamo pensare anche che avremmo meno partite e i broadcaster possono dire che sarebbe diverso: quindi dovremo discutere quando questa situazione folle finirà.

Quello fatto in 11 giorni è un format molto interessante, ma col calendario attuale dubito che possiamo fare una final eight perché richiederebbe molto tempo. Ma un format con una gara singola e un sistema come quello di adesso sarebbe sicuramente più eccitante. Con questo sistema, del quale non abbiamo ancora discusso con nessuno, giocheremmo in una sola città: e potremmo avere una settimana del calcio. E’ presto però per pensarci. Il successo in tv quest’anno è stato enorme, penso anche perché ad agosto la gente è a casa: ma il torneo è stato molto interessante”.