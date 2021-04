La risposta dell’Uefa: coppe blindate come avviso ai club ribelli, no a sanzioni

Le questioni Superlega e calcio sostenibile verranno affrontate nell'esecutivo straordinario in programma domani

La questione Superlega rimane all'ordine del giorno nel mondo del calcio: la Uefa, nell'esecutivo straordinario convocato per domani a Nyon, valuterà le strategie da adottare per evitare in futuro eventi simili e per garantire nuova sostenibilità al calcio. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Il recupero sarà sotto condizioni, al di là delle inevitabili frasi di circostanza di Ceferin. [...] Al di là dell’estemporaneo anatema del danese dell’Esecutivo, tale Moeller che minacciava una squalifica di Real, City e Chelsea addirittura, nelle semifinali, impraticabile ma a cui qualcuno ha creduto, c’è una corrente che non ha voglia di perdonare. E che in queste ore ha proposto una punizione per i leader della ribellione, Real e Juve, suggerendo un anno senza Champions. Qualcuno pensa di chiedere i danni. Non dovrebbe succedere".