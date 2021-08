La Uefa studia un nuovo Fair Play Finanziario sul modello dell’NBA

A breve potrebbero esserci delle novità in merito al Fair Play Finanziario. La proposta del presidente della Uefa Ceferin

A breve potrebbero esserci delle novità in merito al Fair Play Finanziario . Secondo quanto riporta il Times, Aleksander Ceferin , presidente della UEFA, proporrà al prossimo congresso una nuova proposta di FPF basato su un modello simile a quello attualmente utilizzato dalla NBA.

Come nel campionato di basket, la novità principale arriverebbe nei casi in cui una squadra infrangesse le regole del FPF. A quel punto i club non saranno espulsi dalle competizioni UEFA ma saranno sanzionati con una sorta di "tassa sul lusso" che l'organizzazione riscuoterà e poi distribuirà tra gli altri club.