GdS – Uefa, niente Fair-Play Finanziario per un anno? La Serie A spera. L’Inter…

Niente Fair-Play Finanziario per un anno. Tra i possibili provvedimenti che la Uefa potrebbe adottare per superare l’emergenza Coronavirus c’è anche questa idea. Il FPF potrebbe, dunque, essere congelato per un anno, per permettere ai club di rialzarsi dopo il colpo inflitto all’economia dal virus, non tenendo conto dei rossi di bilancio.

Una decisione che fa sperare le squadre italiane, come spiega La Gazzetta dello Sport: “La Juve, dopo il recente aumento di capitale, è protagonista di una rincorsa per raggiungere il pareggio di bilancio anche alla luce delle ultime vicende legate alla pandemia. Anche l’Inter solo in questa stagione è uscita dal tunnel di un lungo settlement agreement. Mentre le vicissitudini del Milan sono note, così come anche la Roma è stata a lungo controllata. Quindi anche il calcio italiano vede di buon occhio questa prospettiva. E a Nyon tira aria di comprensione“.