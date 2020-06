Champions ed Europa League, i calendari il 17 giugno. La formula per Inter e Roma…

C’è grande attesa anche per i calendari delle Coppe Europee. Il Comitato Esecutivo dell’UEFA pubblicherà date e orari delle gare il 17 giugno. In questo momento, spiega Sportmediaset, si prospetta per Roma e Inter, impegnate in Europa League e contro rispettivamente Getafe e Siviglia, un ottavo di finale in campo neutro e in gara unica. Lo stesso format dovrebbe essere utilizzato per i quarti di EL e di Champions League. Mentre le semifinali si giocheranno nella stessa sede.

(Fonte: Sportmediaset)