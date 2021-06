CorSera – Uefa e Psg: quando i conti tornano sempre. Intanto rinnovato l’accordo…

L’Uefa e BeIn Sports hanno rinnovato l’accordo per i diritti tv in Medio Oriente

Tante parole e minacce, ma pochi, anzi zero fatti. Alla fine, come prevedibile, il caos scoppiato dopo l'annuncio della creazione della Superlega , si è chiuso con un nulla di fatto. La Uefa ha sospeso il procedimento sanzionatorio contro Juventus, Real Madrid e Barcellona. In tutto questo trambusto non può passare inosservato il ruolo ricoperto dal Psg in queste settimane. "Se chi ha sventolato fino all’ultimo la bandiera della Superlega, è uscito come prevedibile indenne, e chi se ne era distaccato (tra cui Milan e Inter) ha preso invece delle multe, chi si è tenuto alla larga dal progetto si avvia alla beatificazione", sottolinea il Corriere della Sera .

"Il n. 1 Uefa Ceferin non ha questo potere (ne assomma molti altri e se la sua sia una posizione dominante lo deciderà la Corte di giustizia Ue), ma intanto non si può non notare l’estate sulla cresta dell’onda del Psg che solo per pagare gli stipendi dei portieri spenderà 22,5 milioni netti (Donnarumma 12, Navas 7, Areola 3,5). Per tacere di Wijnaldum del Liverpool e vedremo se arriveranno Hakimi, e parbleu, CR7. Senza che (ancora una volta) a Parigi si sentano toccati dalla parola fairplay finanziario. Che si vuole riformare ma che risulta ancora vivo. Intanto l’Uefa e BeIn Sports hanno rinnovato l’accordo per i diritti tv in Medio Oriente per 500 milioni di euro. BeIn Sports fa parte di BeIn Media Group, società del presidente del Psg Al-Khelaifi".