Club possono registrare 3 nuovi giocatori nella lista Uefa a una condizione. Le sostituzioni…

Le squadre saranno autorizzate a registrare tre nuovi giocatori nella loro lista Uefa e saranno consentite cinque sostituzioni in tutte le rimanenti partite della stagione 2019/20. Queste le principali modifiche ai regolamenti delle competizioni per club decise dal Comitato esecutivo della Uefa.

I tre nuovi giocatori potranno essere inseriti in lista a condizione che tali giocatori fossero gia’ stati registrati e idonei per il club dall’ultima deadline di registrazione (3 febbraio 2020 per Champions League e Europa League).

La lista potra’ contenere un massimo di 25 giocatori e non sara’ possibile per i club registrare giocatori appena ingaggiati.

Saranno inoltre consentite cinque sostituzioni in tutte le rimanenti partite della stagione 2019/20, in conformita’ con la modifica temporanea delle regole del gioco, mentre il numero di sostituzioni per la stagione 2020/21 tornera’ quello classico di tre.

