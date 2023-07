Inter, UFFICIALE: Andrea Moretti in prestito per una stagione alla Pro Patria

Il difensore centrale classe 2002, reduce da un anno positivo alla Pro Sesto, giocherà ancora una volta in Serie C

Il difensore centrale con le giovanili nerazzurre ha disputato i campionati Under 17, Under 18 e una stagione da protagonista nel 2021/22 con 35 presenze in Primavera, conclusasi con il trionfo dello scudetto per l’Inter. Ha esordito anche in Youth League, la Champions League delle formazioni giovanili. Nella passata stagione ha vestito la maglia della Pro Sesto, con la quale ha raccolto 20 presenze totali.