Mario Balotelli ritorna in Turchia: l'ex attaccante dell'Inter, dopo aver risolto il suo contratto con il Sion, ha scelto di accordarsi con l'Adana Demirspor, club con cui ha già giocato nella stagione 2021/22 mettendo a segno 19 gol. Per Supermario intesa di un anno con opzione per un'ulteriore stagione.